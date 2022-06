POL-PDKO: Presseabschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der K 119 zwischen Buchholz und Oppenhausen vom 10.06.2022

Bendorf (ots) - Am 10.06.2022, findet ein 22 Jähriger Mann eine Geldbörse in der Mühlenstraße in Bendorf. Neben dem Führerschein und dem Personalausweis befanden sich noch 390 Euro Bargeld in der Geldbörse. Der ehrliche Finder übergab die Geldbörse an die Polizei Bendorf. Die glückliche Eigentümerin konnte erreicht werden und holte diese dann auf der Dienststelle ab. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Pressestelle Telefon: 0261-103-0 ...

