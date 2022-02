Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Baustellenampel mutwillig beschädigt

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dinslaken (ots)

Viel Arbeit bescherte eine mutwillig zerstörte Baustellenampel an der Brinkstraße / Oberhausener Straße der Polizei und den Technikern:

Unbekannte hatten in den frühen Morgenstunden des Freitags mehrere Kabel der Behelfsampel durchtrennt. Infolgedessen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der viel befahrenen Örtlichkeit.

Polizeibeamte mussten über mehrere Stunden hinweg den Verkehr regeln, bis es schließlich einem Techniker gelang, die Ampel zu reparieren.

Das gezielte Durchtrennen der Kabel ist nicht nur eine Sachbeschädigung, sondern ebenfalls ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, da die Ampel aufgestellt wurde, um einen sicheren Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die an der Örtlichkeit Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell