POL-PDPS: Taschendiebstahl am Hallplatz

Zweibrücken (ots)

Am 14.08.2021 zwischen 14:30 und 14:50 Uhr wurde der 67-jährigen Geschädigten in einem Bekleidungsgeschäft in der Hallplatz-Galerie von einem bisher unbekannten Taschendieb die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Hierbei erbeutete der unbekannte Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell