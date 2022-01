Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Vettelschoß, Sonnenstraße (ots)

Am 22.01.2022, gegen 11 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Einbruch in ein Wohnhaus in Vettelschoß gemeldet. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der bislang unbekannte Täter Zugang zum Grundstück und hebelt ein rückwärtiges Fenster auf. Im Wohnhaus suchte der Täter offenkundig gezielt nach Wertgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz/Rhein entgegen.

