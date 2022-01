Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 22.01.2022

Betzdorf (ots)

1. Brand eines Wartehäuschens

Tatort: 57518 Alsdorf, Bahnhaltestelle Alsdorf Tatzeit: 21.01.2022, 17:31 Uhr Hergang: Durch die Rettungsleitstelle wird die Polizei Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es an einem Bahnwartehäuschen in Alsdorf zu einem Brand gekommen sei. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll dort durch einen bisher unbekannten Täter eine brennbare Flüssigkeit ausgegossen und dann entzündet worden sein. Am Wartehäuschen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Betzdorf bittet um die Mithilfe von Zeugen.

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57580 Fensdorf/ K 123 Tatzeit: 21.01.2022, 17:26 Uhr Hergang: Auf der Strecke zwischen Gebhardshain und Fensdorf kam es zu einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen. der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Wer Hinweise zu dem Unfallvorgang machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Betzdorf melden.

3. Fahren unter BTM Einfluss

Tatort: 57518 Alsdorf, Hauptstraße Tatzeit: 22.01.2022, 00:45 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 27-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf BTM Konsum festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Fahren unter Alkoholeinfluss

Tatort: 57520 Niederdreisbach, L 280 Tatzeit: 22.01.2022, 02:15 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden. Auf den jungen Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

5. Verstoß gg das Betäubungsmittegesetz

Tatort: 57567 Daaden, Saynische Straße

Tatzeit: 22:01.2022, 03:30 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Personenkontrolle konnten bei einem 20-jährigen Heranwachsenden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell