POL-UL: (BC) Altheim bei Riedlingen - Hauptuntersuchung mehr als acht Monate abgelaufen

Am Freitag kontrollierte die Polizei in Altheim auch die Prüfplaketten.

Bei ihren Überprüfungen stellte die Polizei Riedlingen am Freitag in der Schmiedgasse einen parkenden Anhänger fest. Dessen Prüfplakette war mehr als acht Monate, genau genommen seit März 2021, abgelaufen. Die Polizei kontrollierte den Verantwortlichen und stellte einen Mängelbericht aus. Dieser sieht vor, dass Mängel so schnell wie möglich beseitigt werden. Außerdem erhielt der 50-Jährige eine Anzeige und muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Mit Verkehrskontrollen sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen. Denn die Erfahrung der Polizei zeigt, dass sich durch intensive Kontrollen die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle reduzieren lassen. Es geht der Polizei nicht darum, Geld einzunehmen, sondern darum, möglichst wenige Verletzte und Getötete auf den Straßen beklagen zu müssen. Die Polizei will, dass alle sicher ankommen.

