POL-UL: (GP) Geislingen - Radler übersehen

Am Freitag stießen in Geislingen zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW rückwärts aus einem Grundstück in der Grube-Karl-Straße aus. Hierbei übersah er wohl einen 56-Jährigen, der mit seinem Pedelec von rechts kam und keinen Helm trug. Der Radler fuhr gegen das Heck des Autos. Dabei erlitt der 56-Jährige mehrere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Wie schwer der 56-Jährige letztlich verletzt wurde, klären die weiteren Ermittlungen der Polizei. Der Sachschaden am Auto wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro, der am Pedelec auf gut 100 Euro geschätzt.

