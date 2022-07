POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 09.07.2022

Goslar (ots) - Ladendiebstahl Am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 12.00 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Jacobsonstraße in Seesen zu einem Ladendiebstahl. Hierbei entnahm eine männliche Person Waren aus der Auslage und verließ das Geschäft. Die Person konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. ...

mehr