POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 16. Mai zwischen 10 und 11.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein roter BMW von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer ...

