POL-EL: Meppen - Eigentümer/in gesucht

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Verkaufsraum eines Sportvereines an der Straße Am Sportplatz in Haren eingebrochen. Sie entwendeten neben alkoholischen Getränken und Bratwürsten, eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen ...

