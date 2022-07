POL-GÖ: (272/2022) Pedelec aus Garage in Gieboldehausen gestohlen - Polizei sucht Zeugen.

Polizeiinspektion Göttingen

Gieboldehausen, Totenhäuser Straße | Sonntag, 26. Juni 2022, zwischen 19:30 und 19:45 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (as) - Unbekannte haben aus der Garage an einem Wohnhaus in der Totenhäuser Straße in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) bereits am vergangenen Sonntagabend (26.06.22) ein Pedelec im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen.

Das e-Mountainbike des Herstellers "FLYER" wurde durch den Besitzer gegen 19:30 Uhr in der Garage des Hauses abgestellt. Als er gegen 19:45 Uhr nur wenig später zu seinem Gefährt zurückkehrte, fehlte von diesem bereits Jede Spur.

Das Pedelec hat eine blau- weiße Lackierung und große schwarze Ballonreifen (siehe Foto). Ersten Erkenntnissen zufolge müssen sich Unbekannte Zutritt zur Garage verschafft haben und verschwanden unentdeckt mit dem Bike von dem Grundstück in Richtung Neue Straße.

Die Ermittler fragen: Wer hat das Fahrrad seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

