POL-GÖ: (269/2022) Diebstahl in der Innenstadt - weiteres hochwertiges Pedelec in Hann. Münden gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bremer Schlagd | Mittwoch, 29. Juni 2022, zwischen 16:50 und 17:20 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Zu einem weiteren Diebstahl eines hochwertiges Pedelecs kam es am Mittwochnachmittag (30.06.22) in der Hann. Mündener Innenstadt (Landkreis Göttingen). Der Wert des Gefährts der Marke "Morrison Cree" beläuft sich auf über 3.000 Euro. Erst am vergangenen Sonntag (26.06.22) kam es zu einer ähnlichen Tat (siehe auch unsere Pressemeldung 267/2022 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5260608).

Der Besitzer hatte das Bike gegen 16:50 Uhr an der Bremer Schlagd in Höhe des dortigen Hotels ordnungsgemäß am einem massiven Zaun entlang des Mühlenarms mit einem Faltschloss angeschlossen. Als er gegen 17:20 Uhr zurückkehrte, fehlte von diesem jede Spur. Ersten Erkenntnissen zufolge müssen Unbekannte beim gewaltsamen Öffnen des hochwertigen Schlosses ein Werkzeug verwendet haben.

Das schwarz lackierte "Sub Urban Bike" mit grünen Akzenten hat ballonartigen Reifen in der Größe 29 Zoll (siehe Foto). Ergänzend wurden ein Gepäckträger, sowie eine grau-schwarze Dreieckpacktasche zwischen den Querstreben angebracht.

Wer das Fahrrad seit seinem Verschwinden gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

