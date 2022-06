Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (267/2022) Hochwertiges Pedelec in Hann. Münden gestohlen - Rund 3.000 Euro Schaden

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Burgstraße | Sonntag, 26. Juni 2022, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Vor einem Fachgeschäft in der Hann. Mündener Innenstadt haben Unbekannte am Sonntagnachmittag (26.06.22) ein Pedelec im Wert von knapp 3.000 Euro gestohlen.

Das Damen-Trekking-Pedelec des Herstellers "SPECIALIZED" hat durch seinen leuchtend roten Rahmen und einer blauen Packtasche einen hohen Wiedererkennungswert. Nach Angaben der Besitzerin hatte sie das Fahrrad mit einem Zahlen-Gliederschloss an einem vor dem Geschäft befindlichen Eisenpfosten angeschlossen und gegen Diebstahl gesichert.

Von hier verschwand es irgendwann in der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr spurlos.

Wer das Fahrrad seit seinem Verschwinden gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell