POL-GÖ: (266/2022) Tödlicher Badeunfall im Baggersee - Polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen, Leichnam von Staatsanwaltschaft freigegeben

Göttingen (ots)

Friedland (jk) - Nach dem Tod eines 25-Jährigen am vergangenen Sonntag in einem Baggersee nahe der Ortschaft Reinshof (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5257892) sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Aufgrund der festgestellten Gesamtumstände wird von einem tragischen Unfall ausgegangen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Göttingen gab den Leichnam des jungen Mannes deshalb am Dienstag (28.06.22) zur Bestattung frei. Eine Obduktion hatte nicht stattgefunden.

