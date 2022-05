Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung und Verdacht auf illegales Rennen - Zeugen gesucht

B270 - Kreis Kaiserslautern (ots)

Wegen Nötigung hat eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern einen Autofahrer angezeigt. Am Samstag, 23. April war sie gegen 20:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der B270 vom Opelkreisel bis nach Niederkirchen unterwegs. Auf der Strecke wurde sie von einem Fahrer eines weißen BMW mehrfach genötigt. Unteranderem sei er extrem dicht aufgefahren. Bei einem Überholmanöver unmittelbar vor einer Rechtskurve in Katzweiler fuhr er von links so dicht an das Fahrzeug der Frau, dass diese nach rechts ausweichen musste und an den Bordstein stieß. Nach Angaben der Frau war der BMW mit einem weißen VW-Golf mit auffälligen schwarzen Streifen unterwegs gewesen. Diese hätten versucht sich gegenseitig zu überholen und sich sehr rücksichtlos und gefährdend verhalten. Den Fahrer des Golfs beschrieb die Frau als Mann mit rotblonden Haaren und mittellangem Bart. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich Nötigung und wegen Verdachts auf ein illegales Straßenrennen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

