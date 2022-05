POL-PPWP: Streit beim Bezahlen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in der Ebertstraße in ein Auto eingedrungen. Am Morgen stellte ein Anwohner fest, dass in seinem Wagen das Handschuhfach durchwühlt worden war und dass seine braune Sonnenbrille mit Gläsern in seiner Sehstärke im Wert von etwa 400 Euro aus dem Fahrzeug fehlte. Zeugen, denen in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, verdächtige ...

