Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht, Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

In Höhe der Bushaltestelle des Seniorenheimes in der Donnersbergstraße ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Vorbeifahren an einem haltenden Stadtbus kam es gegen 07:15 Uhr zur Kollision mit dem Begegnungsverkehr.

Der Fahrer eines dunkelgrünen Kleinwagens fuhr an dem haltenden Bus vorbei, ohne auf die ihm entgegenkommende, bevorrechtigte Fahrerin eines Honda Civic zu achten, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge kam. Danach entfernte sich der Fahrer des grünen Kleinwagens unerlaubt in Richtung Mainzer Straße. Zumindest am Spiegel des Honda entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise auf den grünen Kleinwagen, den Fahrer oder das Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |pvd

