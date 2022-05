Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw angezündet?

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Auto hat in der Nacht zum Freitag in der Kalkhofer Straße gebrannt. Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Zeuge das Feuer und wählte den Notruf. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Durch das Feuer nahm der Pkw Schaden, den die Polizei auf einen mindestens vierstelligen Betrag schätzt. Die Beamten schließen eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Freitag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 26260 entgegen. |erf

