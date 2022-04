Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ingewahrsamnahme nach Ruhestörung

Gaggenau (ots)

Am frühen Mittwochmorgen löste eine Ruhestörung in der Straße "Im Grund" einen Polizeieinsatz aus. Bei einem Denkmal konnte eine Personengruppe festgestellt werden. Beim Erkennten der Polizeistreife entfernten sich zwei Personen aus der Gruppe. Zwei 18-Jährige sowie ein 16-Jähriger verhielten sich bei einer Personenkontrolle provokativ, aggressiv und aufbrausend. Einem erteilten Platzverweis wollten die alkoholisierten Heranwachsenden zunächst nicht nachkommen. Zu Verhinderung von Trunkenheitsfahrten wurden zwei Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Im Laufe der Kontrolle wurde einer der Älteren immer aggressiver und aufbrausender. Er widersetzte sich den Anweisungen der Beamten beleidigte und bedrohte sie, so dass er in Folge in Gewahrsam genommen wurde und die restliche Nacht in einer Zelle verbrachte. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.

