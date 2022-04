Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Werkstatt

Offenburg (ots)

Am Montag meldete ein Mitarbeiter eines Unternehmens in der Gutenbergstraße einen Einbruch in eine Werkstatt. Im Zeitraum von Sonntag, 14 Uhr bis Montag, 9:30 Uhr wurden offenbar zahlreiche Schränke in der Werkstatt durch eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam aufgebrochen und durchwühlt. Informationen zur Täterschaft sowie zur Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegen.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell