Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rotlicht missachtet

Offenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag konnten Beamte des Polizeireviers Offenburg beobachten, wie der Fahrer eines Renault eine Straße trotz roter Ampel überquerte. Die eingesetzte Streifenbesatzung befand sich auf der Hauptstraße, von der Messe kommend, in Richtung des Kreuzungsbereichs Freiburger Straße/Hauptstraße, als sich der betroffene Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen einordnete. Deutlich bevor der Betroffene die Haltelinie erreichen konnte, schaltete die Ampel auf Rot. Der Fahrer verzichtete jedoch offenbar auf rechtzeitiges Bremsen, obwohl sich die Ampel bereits seit länger als einer Sekunde in der Rotphase befand. Ihn erwartet nun Post von der Bußgeldstelle.

