Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Fahrradfahrer kollidiert

Lahr (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw kam es am Dienstagmorgen an der Einmündung Feuerwehrstraße/Willy-Brandt-Straße. Gegen 7:45 Uhr war der 33-jährige Fahrradfahrer auf der Feuerwehrstraße stadteinwärts unterwegs. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach links in die Willy-Brandt-Straße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den Zweiradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist aktuell noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro.

