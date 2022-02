Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Grauer Maserati beschädigt

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen grauen Maserati, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Friedrichstraße in einer Parkbox stand. Der Sportwagen hat einen Schaden vom Stoßfänger bis zum Kofferraum und frische Kratzer.

Da der Reflektor hinten links gebrochen ist, muss der Anstoß geräuschvoll gewesen sein. Daher hofft das Verkehrskommissariat, dass der Unfall gegebenenfalls beobachtet worden ist.

Vielleicht hat der Maserati das Interesse von Passanten geweckt, die ebenfalls Hinweise geben können .

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell