Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrofahrrad aus Garage entwendet- Zeugensuche

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten widerrechtlich zwischen gestern Abend, 19.00 Uhr und heute Morgen, 05.30 Uhr in eine Garage in der Triftstraße und entwendeten ein grünes Cube Reaction Hybrid One. Das Beutegut hat einen Wert von circa 1.800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0027058/2022) entgegen. (jd)

