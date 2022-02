Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei sucht zeugen nach Unfallflucht

Sonsbeck (ots)

Am Montag gegen 09.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen braunen Toyota Kombi, der an der Hochstraße vor einer Bäckerei in Richtung Geldern parkte.

Nachdem der Besitzer wieder zu seinem Wagen zurückgekehrt war, sah er, dass das Plastikgehäuse des linken Außenspiegels auf dem Boden lag. Der Mann steckte es wieder zurück und fuhr nach Hause.

Erst später bemerkte er, dass der Wagen am linken Kotflügel und am Radkasten einen Schaden hatte und rief die Polizei.

Diese sucht jetzt Zeugen für den Vorfall und bittet darum, sich bei der Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell