Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher schlugen Scheibe an der evangelischen Kirchengemeinde in Kapellen ein

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.50 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe zu einem Büro der evangelischen Kirchengemeinde an der Moerser Straße in Kapellen ein. Anschließend durchsuchten sie das Büro, durchwühlten alle Schubladen und flüchteten schließlich unerkannt. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist bisher nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

