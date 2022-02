Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand in einer Wohnung

Wesel (ots)

Am Mittwoch gegen 14.00 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung an der Hohe Straße. Das Feuer war im Wohnzimmer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und das Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

