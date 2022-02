Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann schlägt Kundin

Zeugin gesucht

Moers (ots)

Ein Unbekannter hat am gestrigen Mittwoch unvermittelt eine 53-jährige Moerserin an der Kasse eines Supermarktes an der Klever Straße geschlagen. Die Frau hatte Ware gegen 18.00 Uhr auf das Einkaufsband gelegt, als sie plötzlich einen Schlag auf den Arm erhielt.

Der Kunde vor ihr, ein 65 - 75-jähriger Unbekannter, hatte den Schlag ausgeführt. Es kam zu einem Streit, bei dem der Mann einen weiteren Schlag androhte. Hintergrund der Tat soll der angeblich nicht eingehaltene Mindestabstand gewesen sein.

Die Frau blieb unverletzt.

Nach der Tat stieg der Mann in eine schwarze A-Klasse mit WES-Kennzeichen.

Die Polizei Moers sucht jetzt Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 02841 / 1710 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell