POL-PDKH: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, dem 09. November 2021 kam es gegen ca. 19:11 Uhr zu einem Brand in der Küche einer Obergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hofgartenstraße, Bad Kreuznach.

Bei dem Brand wurde der Wohnungsinhaber durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von vermutlich 100.000 Euro.

Kriminalpolizeiliche Brandermittler suchten am heutigen Mittwochmorgen den Brandort auf. Bei den durchgeführten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Brand im Bereich einer Herdplatte ausbrach. Diese war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Brandzeit eingeschaltet.

Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach ermittelt nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

