POL-PDKH: Unfall zwischen PKW und Fußgängerin - Zeugen gesucht

Bretzenheim/Nahe (ots)

Am Samstag,30.10.2021 gegen 19:00 Uhr kam es in der Ortslage Bretzenheim/Nahe, Höhe der Kriegsgräberstätte, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem dunkelblauen PKW. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des PKW hielt unmittelbar nach dem Zusammenstoß an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Fußgängerin. Da die Frau vor Ort angab, dass alles in Ordnung sei, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Unfall soll durch Zeugen beobachtet beobachtet worden sein. Der Fahrer des PKW oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

