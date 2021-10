Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pkw-Fahrer verunfallte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

L236 zw.Windesheim und Hargesheim (ots)

Am 29.11.2021, gegen 05:25 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L236 von Waldlaubersheim kommend in Fahrtrichtung der Ortschaft Roxheim. In einer Rechtskurve verlor der Unfallverursacher vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse bei gleichzeitig nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam daraufhin rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich im Hangbereich und kam auf der angrenzenden Ackerfläche auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde mit bislang unbekannten, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Unfallfahrzeugs wurde der Bereich der Unfallstrecke in beide Richtungen voll gesperrt. Neben der Polizei Bad Kreuznach waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr VG Rüdesheim sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

