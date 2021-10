Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand verursacht hohen Sachschaden in Pizzeria

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 24.10.2021, gegen 10:12 Uhr wird zunächst eine unklare Rauchentwicklung in einer Pizzeria in der Salinenstraße in Bad Kreuznach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass es zu einem Brand im Innenraum der Pizzeria kam, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Pizzeria. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach derzeitigem Stand auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache übernommen. Diese ist bisher noch unklar. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Salinenstraße für über 2 Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Bei dem Einsatz waren mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

