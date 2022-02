Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Ladendieb flüchtete

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Am Dienstagmittag gegen 15.40 Uhr beobachtete eine 28-jährige Filialleiterin eines Drogeriemarktes an der Raiffeisenstraße, wie ein Kunde die Sicherheitsetiketten von verschiedenen Kosmetikprodukten abknibbelte und die Artikel anschließend in seine Jackentasche steckte.

Als sie den Mann ansprach, schubste dieser sie zur Seite und rannte aus dem Geschäft in Richtung Blumenkamper Straße.

Die Filialleiterin blieb unverletzt.

Beschreibung des Mannes:

Südländer, 25- 30 Jahre alt, schlank, kurze, dunkle Haare, Bart. Er trug einen dunkelgrünen Parka.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

