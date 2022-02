Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfallflucht

Wohnmobil beschädigt parkendes Auto und flüchtet

Polizei sucht Wohnmobilfahrer

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitagabend gegen 18.40 Uhr beobachtete eine 24-jährige Moerserin, wie ein weißes Wohnmobil aus Richtung Moerser Straße kommend, die Friedrichstraße in Richtung Ringstraße befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr das Wohnmobil dabei soweit rechts, dass es ein geparktes Auto am Fahrbahnrand beschädigte. Der Wohnmobilfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und den Fahrer des Wohnmobils.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell