Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211223 - 1520 Frankfurt-Bornheim: Verdacht des Skimming - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder der Frankfurter Polizei haben gestern Nachmittag (22. Dezember 2021) einen 28-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, mittels Skimming Kartendaten in einer Bank in Bornheim ausgespäht zu haben.

Zuvor informierte der Techniker einer Bank die Polizei, dass ein Geldautomat in einer Filiale in der Saalburgallee technisch manipuliert worden sei. Beamte in ziviler Kleidung nahmen den Automaten, der in der Folge seitens der Bank außer Betrieb gesetzt wurde, fortan unter Beobachtung. Gegen 15:50 Uhr betrat ein Mann den Vorraum der Bankfiliale und begab sich zielstrebig zu dem besagten Automaten. Nachdem sich dieser recht lange an dem deaktivierten Gerät aufgehalten hatte, verließ er wieder die Bank. Die Beamten hefteten sich nun an dessen Fersen und ließen kurze Zeit später die Handschellen klicken. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten demontierte Skimmingbauteile, die zuvor noch an dem Geldautomaten angebracht gewesen waren, aufgefunden werden. Der Festgenommene musste die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle begleiten. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte keine weiteren Beweismittel mehr zum Vorschein.

Der 28-jährige Mann sitzt nach seiner Festnahme in einer Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell