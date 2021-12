Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211222 - 1517 Frankfurt-Ostend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend brannte es in einem Wohnhaus im Ostend. Die betroffene Wohnung war anschließend nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers aus.

Kurz nach halb neun am Montagabend (20.12.21) meldeten Zeugen das Feuer in dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Kesselstädter Straße. Die Flammen konnten in einer Wohnung im 2. OG lokalisiert werden. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt und löschte den Brand. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen in der Wohnung. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei untersuchten die Brandstelle gestern bin in die Nachmittagsstunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt an einem Ladegerät als Brandursache auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell