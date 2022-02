Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbrüche

Hamminkeln (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Mittwoch gegen 19.00 Uhr in ein Haus an der Ringenberger Straße einzubrechen. Eine Hausbewohnerin hörte aus dem Bereich der Terrasse Geräusche. Als sie nachsah bemerkte sie die Einbrecher, wie sie versuchten die Terrassentür aufzuhebeln.

Sie sprach die Männer an, woraufhin diese fußläufig in Richtung Marktstraße flüchteten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

Etwa 18-20 Jahre alt, ca. 170cm groß, schwarze Mütze, schwarze Strickjacke, schwarze Hose

2. Person

Etwa 18-20 Jahre, ca. 160cm groß, schwarze Mütze, schwarz karierte Jacke

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Mehrhoog an der Waldstraße. Hier stiegen Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 19.10 Uhr in eine Wohnung ein und durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner.

Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell