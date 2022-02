Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 23-Jähriger überrascht Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr hörte ein 23-jähriger Dinslakener ein ungewohnt lautes Poltern in einem Mehrfamilienhaus am Mittelweg. Das Poltern kam aus der Wohnung unter ihm, in der eigentlich seine Mutter wohnt. Der 23-Jährige rief seine Mutter auf dem Handy an. Als diese angab, nicht zu Hause zu sein, ging er runter in die Wohnung. Dort überraschte er drei Einbrecher, die das Schlafzimmer seiner Mutter durchsuchten.

Als sie den Dinslakener bemerkten, flüchteten alle drei über einen Balkon in unbekannte Richtung. Als Diebesgut nahmen sie eine goldene Armbanduhr der Marke Orologio mit.

Beschreibung der drei Täter: Männlich, circa 175 cm groß, südländisches Aussehen, trugen dunkle Kleidung, dunkle Wollmützen und eine Stirnlampe.

Nach den Erfahrungen der Polizei trägt Nachbarschaftshilfe entscheidend zur Verhinderung von Einbrüchen bei. Achten sie deshalb bewusst auf verdächtige Situationen in der Nachbarschaft bzw. auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück. Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell