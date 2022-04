Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten

Rheinisch-Bergischer Kreis - Bilanz der Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen"

Kürten / Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (03.04.) fanden in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr kreisweite Kradkontrollen im Rahmen der Aktion "Kaffee und Knöllchen" statt. Aufgrund der Wetterlage trauten sich deutlich weniger Motorradfahrer ins Bergische Land als an anderen Sonntagen. Dennoch waren zwischenzeitlich bis zu sechs Motorräder gleichzeitig an der Kontrollstelle in Kürten-Bechen auf dem Prüfstand. Auch Innenminister Herbert Reul besuchte spontan die Veranstaltung.

Insgesamt wurden an verschiedenen Messstellen 42 Verwarngelder verhängt und 36 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (davon ein Motorrad) gefertigt. Bei den parallel durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen waren 140 schriftliche Verwarnungen (davon zwei Motorräder) und 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (davon ein Motorrad) fällig.

Es wurden zudem auch wieder verschiedene technische Veränderungen an einigen Fahrzeugen festgestellt. Bei insgesamt 51 kontrollierten Motorrädern wurden insgesamt zwei Verwarngelder erhoben sowie fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Drei Fahrzeuge (ein Lkw, ein Quad und ein Motorrad) wurden aufgrund einer erloschenen Betriebserlaubnis sichergestellt. Bei vier Fahrzeugen wurde eine Lautstärkemessung durchgeführt. Eine davon verlief positiv. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell