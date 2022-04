POL-RBK: Bergisch Gladbach - Die Polizei Rhein-Berg lädt zum Gespräch - "Coffee with a cop"

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Die Polizei Rhein-Berg lädt zum Gespräch - "Coffee with a cop"

Am kommenden Mittwoch, 06.04.2022, findet von 8 bis 13 Uhr auf dem "Trotzenburgplatz" in der Fußgängerzone der Hauptstraße die Veranstaltung "Coffee with a cop" (Kaffee mit einem Polizisten) statt.

Das Format des Innenministeriums hat bereits in vielen Orten in ganz NRW Halt gemacht und kommt nun nach Bergisch Gladbach. Das Konzept dabei ist nicht neu und trotzdem ein Novum bei der Polizei in NRW. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten "Cops" schon seit einigen Jahren ihrer Bevölkerung dieses Gespräch bei einer Tasse Kaffee an. Mittlerweile wird das Projekt von Polizeibehörden weltweit angeboten.

Bürgerinnen und Bürger haben in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit, mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen. In der heutigen schnelllebigen Zeit nehmen wir uns gerne die Zeit, um mit Ihnen zu sprechen. Dazu gibt es an einem Oldtimer-Truck verschiedene Heißgetränke wie Kaffee, Kakao, Tee und für die ganz Kleinen einen Milchschaum.

Egal ob es nur Fragen sind, die Sie uns immer schon einmal stellen wollten oder vielleicht ein Hinweis, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - wir sind für alles ansprechbar.

Wir haben Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Dienststellen vor Ort, die auch vielfältige Tipps geben können, beispielsweise zu Themen des Einbruchschutzes, aktueller Betrugsmaschen oder der Verkehrssicherheit. Auch ein Einstellungsberater und ein Motorradpolizist werden an unserem Stand anzutreffen sein.

Für diesen Morgen haben sich auch Ehrengäste aus Politik und Verwaltung für circa 8 Uhr angemeldet, um unsere Veranstaltung zu besuchen.

Medienvertreter sind ebenso eingeladen, um über unseren Aktionstag zu berichten. (ct)

