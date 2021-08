Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 191 Kilometer voller Einsatz!

Stralsund Rostock Schwerin (ots)

Die Deutschland Tour ist das deutsche Radsportereignis schlechthin. In vier Etappen führt die Tour vom 26.08.21 bis zum 29.08.21 von Mecklenburg-Vorpommern, über Sachsen-Anhalt, Thüringen bis zum Ziel nach Bayern (Nürnberg). Erstmalig besucht dieses Spitzensportevent die Küstenregion.

Die Hansestadt Stralsund hat die große Ehre, Gastgeber des Auftaktes zu sein. Bereits am 25.08.21 werden auf der Hafeninsel vor dem Ozeaneum die 22 internationalen Teams mit 132 Radsportlern dem breiten Publikum präsentiert. Daneben laden Side-Events wie die Mini Tour zum Mitmachen und Zuschauen ein.

Am 26.08.21, um 12:15 Uhr, startet die 1. Etappe über 191 Kilometer von Stralsund bis zur Landeshauptstadt. Die Radsportelite wird am Nachmittag am Schweriner Schloss erwartet. In der Vergangenheit verfolgten etwa 5 Millionen Zuschauer in 190 Ländern die Liveübertragung des Rennens im TV und tausende Radsportfans entlang der Strecke.

Die Polizei Mecklenburg-Vorpommern führt anlässlich dieses Sportereignisses mit über 300 eigenen und unterstellten Kräften einen Einsatz durch. Unter Führung des Leitenden Polizeidirektors Lutz Müller, ist es oberstes Ziel, einen störungsfreien Verlauf der Tour zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen, z. B. durch Straßensperrungen, so gering wie möglich zu halten.

Das Fahrerfeld wird unter anderem durch ein Kommando aus 20 Polizeikrädern begleitet. Die Polizeibeamten mit ihren Motorrädern kommen aus Bayern und Thüringen und begleiten die Deutschland Tour unter polizeilicher Führung von Mecklenburg-Vorpommern über alle vier Etappen bis nach Nürnberg.

Der erfahrene Veranstalter hat etwa 500 ehrenamtliche Helfer eingesetzt und ein umfangreiches Sicherheitskonzept vorgelegt. Dennoch stellt die Strecke die Polizei vor einige Herausforderungen. So führt die Tour von Stralsund über Ribnitz-Damgarten nach Rostock. In der Hansestadt findet am Nachmittag die erste Sprintwertung statt. Auf Bundes- und teilweise schmalen Landstraßen absolvieren die Teams die Strecke bis zur Etappenentscheidung in Schwerin. Dort werden die Fahrer gegen 16:45 Uhr erwartet, also zu einer der Hauptverkehrszeiten.

Das Hauptaugenmerk des polizeilichen Einsatzes liegt darauf, die Strecke für das Rennfeld freizuhalten und eine Gefährdung der Fahrer und Zuschauer zu vermeiden. Dabei soll die Beeinträchtigung für den allgemeinen Verkehr so gering wie möglich gehalten werden. Temporäre Sperrungen sind jedoch über den gesamten Streckenverlauf unvermeidbar.

Die Sperrungen erfolgen durch eine mobile Systematik. Neben den polizeilichen Kräften sind die Streckenposten des Veranstalters im Einsatz. Diese sind durch gelbe Warnwesten deutlich erkennbar. Zusätzlich werden diverse Straßensperrungen und Beschilderungen (z. B. Halteverbote) rechtzeitig aufgestellt.

Bei einer Vollsperrung kann die tatsächliche Sperrzeit bei der Durchfahrt des Fahrerfeldes auch mal eine halbe Stunde dauern, beträgt in der Regel jedoch etwa 20 Minuten. Das Sperrzeitfenster wird durch Polizeifahrzeuge mit roter Flagge definiert. Die Fahrzeuge haben etwas Vorlauf zum Fahrerfeld und aktivieren die Sperrung der Strecke für den allgemeinen Verkehr. Nach der Durchfahrt des Rennfeldes wird die Sperrung durch ein Polizeifahrzeug mit einer grünen Flagge wieder aufgehoben. Es gelten die Anweisungen des Streckenpersonals.

Unter www.stralsund.de und www.schwerin.de haben die Städte alle aktuellen Hinweise zu Verkehrseinschränkungen sowie den Rahmenprogrammen eingestellt.

Wir werden Sie über Twitter @Polizei_PP_NB #DeineTour auf dem Laufenden halten und unser Bürgertelefon ist unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-7705577 am 26.08.21 ab 10:00 Uhr besetzt. Falls Sie bereits vorab Informationen zu geplanten Sperrungen benötigen, können Sie sich gerne an den unten angegebenen Kontakt wenden.

Wir werden versuchen, die Sperrungen so kurz wie möglich zu halten. Aber dennoch bitten wir alle Verkehrsteilnehmer - gerade in den stark frequentierten Städten Rostock und Schwerin - um etwas Geduld. Halten Sie sich bitte an die Anweisungen der Polizeibeamten und Streckenposten und beachten die Absperrungen. Wir möchten auf keinen Fall, dass jemand verletzt wird.

Die Deutschland Tour ist ein wundervolles Aushängeschild für unser schönes Bundesland. Zeigen Sie sich verständnisvoll und geduldig und wir zeigen 191 Kilometer vollen Einsatz!

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell