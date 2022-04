Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen

Kürten (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31.03.) wurden im Bereich der Ortschaft Bechen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Transporter aufgebrochen.

Die Taten ereigneten sich in der Heiderjansfelder Straße und der Kölner Straße.

In einem Fall gelangten die Täter scheinbar durch das Aufbohren des Schlosses in das Fahrzeug und entwendeten diverse Maschinen und Arbeitsgeräte. In einem anderen Fall wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und der Wagen danach geöffnet. Allerdings befand sich in dem Fall kein Arbeitsmaterial im Laderaum.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Täterhinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen. (sm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell