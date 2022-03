Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Suche nach einem etwa 11-jährigen Jungen nach Verkehrsunfall in Forsbach

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (30.03.) beabsichtigte eine 29-jährige Rösratherin gegen 15:50 Uhr von der Straße Wiedenhof nach rechts auf die Bensberger Straße abzubiegen. Sie habe sich ihren Angaben nach langsam an die Bensberger Straße vorgetastet und wollte dann, als die Verkehrslage es zugelassen hat, abbiegen. Plötzlich sei jedoch ein etwa 11-jähriger Junge mit einem Cityroller vor der Verkehrsteilnehmerin angefahren gekommen, welcher mit ihrem Pkw kollidierte. Als die 29 jährige ausstieg, um sich dem Jungen anzunehmen und den Rettungsdienst zu verständigen, gab dieser an, keine Hilfe zu wünschen und fuhr mit seinem Roller zügig weiter in Richtung Rösrath.

Auch Versuche, den Jungen zum Anhalten zu bewegen, schlugen fehl. Er entfernte sich unbeirrt und konnte bislang nicht identifiziert werden.

Ob das Kind verletzt wurde, konnte somit auch bisher nicht geklärt werden.

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden: circa 11 Jahre alt, circa 120 - 130 cm groß, kräftige Statur. Er trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke und eine dunkle Jeans.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die den Jungen kennen und Angaben zu seiner Person machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen. (sm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell