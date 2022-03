Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis - Sonderkontrollaktion "Kaffee & Knöllchen"

Am kommenden Sonntag (03.04.) wird die Polizei Rhein-Berg erneut ihre Kontrollaktion "Kaffee & Knöllchen" veranstalten. Von 11:00 bis 17:00 Uhr werden Beamte des Verkehrsdienstes und der Verkehrssicherheitsberatung ihr Hauptaugenmerk auf die Motorradfahrer richten.

In dieser Zeit wird eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus an der B 506 in Kürten-Bechen aufgebaut. Neben den Polizisten des Verkehrsdienstes wird auch ein Sachverständiger des TÜV Rheinland vor Ort sein, um die Kräder auf nicht genehmigte Umbauten und Manipulationen der Auspuffanlage zu kontrollieren.

Zu den Kontrollen der Zweiradfahrer sollen hierbei auch Informationen vermittelt werden und es gibt sogar die Möglichkeit eines Gespräches bei einer Tasse Kaffee. Die Verkehrssicherheitsberater und ein Sanitäter-Team der Johanniter-Unfallhilfe sensibilisieren die Biker unter anderem zu den Themen Unfallrisiko, Wahrnehmung und Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Aber nicht nur in Kürten-Bechen wird an diesem Tag kontrolliert. Die Kontrollen im täglichen Dienst und auch die gezielten Geschwindigkeitskontrollen werden natürlich kreisweit fortgeführt.

Interessierte sind ebenso willkommen wie auch Medienvertreter, um unsere Themen publik zu machen. (ch)

