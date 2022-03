Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Handy-Laden - unbekannte Täter erbeuten Mobiltelefone und Gutscheinkarten

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag (29.03.) auf Mittwoch (30.03.) sind unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Kölner Straße eingebrochen. Dazu wurde die Eingangstür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten den Handyladen und entwendeten dem bisherigen Ermittlungsstand folgend mehrere Gutscheinkarten und Mobiltelefone.

Der Erkennungsdienst wurde zum Tatort gerufen und sicherte dort vorhandene Spuren.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen. (sm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell