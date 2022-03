POL-RBK: Bergisch Gladbach - Glück im Unglück: Ukrainische Flüchtlinge erhalten nach Verkehrsunfall eine Unterkunft

Kürten (ots) - Am Montag (28.03.) bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bechen einen Einbruch in seine Erdgeschosswohnung. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten unbekannte Täter ins Innere und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in allen Räumen. Der Bewohner der Wohnung ist Jäger und besitzt verschlossen in einem Tresor ein ...

mehr