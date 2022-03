Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Schusswaffe und Bargeld bei Einbruch in Mehrfamilienhaus gestohlen

Kürten (ots)

Am Montag (28.03.) bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bechen einen Einbruch in seine Erdgeschosswohnung. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten unbekannte Täter ins Innere und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in allen Räumen.

Der Bewohner der Wohnung ist Jäger und besitzt verschlossen in einem Tresor ein Jagdgewehr. Der Tresor lag geöffnet auf dem Boden; das Gewehr und seine Waffenbesitzkarte wurden gestohlen. Darüber hinaus erbeuteten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld.

Die entwendete Waffe sowie die Waffenbesitzkarte wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Um mögliche Spuren zu sichern, wurde der Erkennungsdienst zum Tatort gerufen.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

