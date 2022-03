Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Totalschaden nach Kollision mit Straßenlaterne

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (30.03.) kam es gegen 15:50 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der Dhünner Straße (L409). Ein 18 Jahre alter Fahranfänger aus Hückeswagen befuhr mit seinem Smart die Dhünner Straße in Richtung Dhünn. Im Bereich des Altenzentrums kam er vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, überschlug sich und bleib dann auf der Seite liegen. Zur Rettung des Fahrers musste die Feuerwehr das komplette Dach des Fahrzeuges entfernen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und für die weiteren Behandlungen einem Krankenhaus zugeführt. In einer mitgeführten Bauchtasche des Fahrers konnte Cannabis aufgefunden werden. Auf Grund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dhünner Straße gesperrt werden. Es entstand sein Sachschaden von über 10.000 Euro. (sm)

