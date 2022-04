Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr fuhr ein Toyota-Fahrer auf der Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Draisstraße in einen dortigen Kreuzungsbereich ein. Nachdem er einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zunächst Vorrang gewährte, setzte er zurück um für ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug den Weg frei zu machen. Offenbar übersah er hierbei einen hinter seinem Auto wartenden VW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Der 33-Jährige konnte von den Beamten des Polizeireviers Bühl ermittelt werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

