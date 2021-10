Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliches Räuber-Trio nach Verfolgungsfahrt gefasst

Paderborn, Bielefeld, Gütersloh, Hamm, Bad Oeynhausen (ots)

(CK) - Nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zu Montag (18.10.) hat die Polizei die Insassen eines wenige Tage zuvor durch ein Raubdelikt entwendeten Porsche Cayenne in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, in den vorausgegangenen Tagen schwere Straftaten u.a. in Paderborn begangen zu haben. Hier geht es zum Pressebericht der Kreispolizeibehörde Minden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5050667

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell